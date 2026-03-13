Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 16 березня
НБУ
У понеділок, 16 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 29 копійок до 50,66 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 3 копійки до 44,13 грн.
Офіційні курси на понеділок 16 березня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,13 грн (44,16 грн станом на 13 березня);
- 1 євро – 50,66 грн (50,95 грн станом на 13 березня).
Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?
Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?
Нагадаємо:
У п'ятницю, 13 березня, офіційний курс євро до гривні збільшився до 50,95 грн, своєю чергою долар встановив шостий рекорд щодо гривні за березень - 44,16 грн.