Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 16 березня

У понеділок, 16 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 29 копійок до 50,66 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 3 копійки до 44,13 грн.

Офіційні курси на понеділок 16 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,13 грн (44,16 грн станом на 13 березня);

1 євро – 50,66 грн (50,95 грн станом на 13 березня).

Нагадаємо:

У п'ятницю, 13 березня, офіційний курс євро до гривні збільшився до 50,95 грн, своєю чергою долар встановив шостий рекорд щодо гривні за березень - 44,16 грн.