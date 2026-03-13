Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 16 березня

Віктор Волокіта — 13 березня, 16:44
Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 16 березня
НБУ

У понеділок, 16 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 29 копійок до 50,66 грн. 

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.євро - на 29 копійок.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 3 копійки до 44,13 грн.

Офіційні курси на понеділок 16 березня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,13 грн (44,16 грн станом на 13 березня);
  • 1 євро – 50,66 грн (50,95 грн станом на 13 березня).

Нагадаємо:

У п'ятницю, 13 березня, офіційний курс євро до гривні збільшився до 50,95 грн, своєю чергою долар встановив шостий рекорд щодо гривні за березень - 44,16 грн.

курс валют НБУ

НБУ

Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 16 березня
Останні новини