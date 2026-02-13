Українці почали активніше декларувати майно і доходи – ДПСУ

Протягом першого місяця кампанії декларування доходів українці вже подали понад 25 тисяч декларацій про майновий стан і доходи, що на 8 % більше (майже на 2 тисячі декларацій), ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

В Україні з 1 січня триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2025 році, нагадує ДПСУ.

І хоча від старту минуло небагато часу, активність українців уже помітна, говориться у повідомленні. Українці вже задекларували 16,7 млрд грн.

До сплати в бюджет визначено 272,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб (на 4,5 млн грн (2 %) більше, ніж торік) та 152,4 млн грн військового збору (на 104,9 млн грн більше, але збільшення пов'язане зі зміною ставки збору).

Найбільші податкові зобов'язання задекларували чотири громадянина з Хмельницької, Київської областей і міста Києва – понад 10 млн грн, зазначають у податковій.

Доходи понад мільйон гривень задекларували понад дві тисячі громадян. Загальна сума таких доходів – 9,9 млрд грн, з яких до сплати в бюджет визначено 177,1 млн грн ПДФО та 89,9 млн грн військового збору.

28 осіб задекларували до сплати понад мільйон гривень кожен. Загальна сума їхніх податкових зобов'язань – 124,1 млн грн (з них 88,7 млн грн – ПДФО та 35,4 млн грн – військовий збір).

ДПСУ зазначає, що кампанія об'єднує людей різного віку: Наймолодшому декларанту – майже 6 років (декларацію подано уповноваженою особою). Найстаршій декларантці – 93 роки.

Понад 8 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку на загальну суму 63,1 млн гривень, зазначили у службі.

Нагадаємо:

Минулого року в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила, що українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило зміни до порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.