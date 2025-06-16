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Найпопулярніші моделі електромобілів травня: в яких регіонах їх найчастіше купують

Віктор Волокіта — 16 червня, 09:35
Найпопулярніші моделі електромобілів травня: в яких регіонах їх найчастіше купують
Getty Images

У травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  1. Львівська область – 799 од. (91% вживані);
  2. місто Київ – 779 од. (59% вживані);
  3. Київська обл. – 556 од. (67% вживані);
  4. Дніпропетровська обл. – 518 од. (76% вживані);
  5. Одеська обл. – 345 од (77% вживані).

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

На Львівщині та в Одеській областях частіше обирали HONDA eNS1.

Серед ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярніші:

  • TESLA Model Y – в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
  • NISSAN Leaf – в Одеській обл.

Нагадаємо:

В Україні у квітні найбільші показники з реєстрацій електромобілів також продемонструвала Львівська область – 828 од. (93% вживані).

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

Найпопулярніші моделі електромобілів травня: в яких регіонах їх найчастіше купують
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