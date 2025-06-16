Найпопулярніші моделі електромобілів травня: в яких регіонах їх найчастіше купують
Getty Images
У травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 799 од. (91% вживані);
- місто Київ – 779 од. (59% вживані);
- Київська обл. – 556 од. (67% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 518 од. (76% вживані);
- Одеська обл. – 345 од (77% вживані).
Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став VOLKSWAGEN ID.UNYX.
На Львівщині та в Одеській областях частіше обирали HONDA eNS1.
Серед ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярніші:
- TESLA Model Y – в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
- NISSAN Leaf – в Одеській обл.
Нагадаємо:
В Україні у квітні найбільші показники з реєстрацій електромобілів також продемонструвала Львівська область – 828 од. (93% вживані).