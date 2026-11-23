За десять місяців жінки відкрили в Україні 7 730 ФОПів в ІТ-галузі, тоді як чоловіки — 10 450, і це найнижчі показники за останні шість років.

Про це пише DOU.

Для обох груп це найнижчі показники за останні шість років.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість нових реєстрацій серед жінок скоротилася на 3,7%. Торік за січень—жовтень жінки зареєстрували 8 025 ІТ-ФОПів, надав DOU дані Опендатабот.

Загалом за шість років кількість нових ІТ-ФОПів серед жінок зменшилася на третину (33,3%).

Серед чоловіків кількість нових ІТ-ФОПів також скорочується. За десять місяців 2026 року вони зареєстрували 10 450 ФОПів — на 1,2% менше, ніж торік.

А загалом за січень—жовтень 2026 року в Україні зареєстрували 18 180 нових ІТ-ФОПів. Це приблизно на 2,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли їх було близько 18,6 тисячі.

"Однією з причин може бути те, що ІТ-компанії змінюють формат співпраці з фахівцями. Замість ФОПів вони частіше оформлюють працівників за трудовими договорами або укладають із ними гіг-контракти", – зазначає фахове видання.

Як пояснює Ольга Конюченко, керівниця напряму з питань оподаткування Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE Institute, на це впливають дві обставини.

По-перше, компанії зі статусом критично важливих можуть бронювати військовозобов'язаних працівників, оформлених за трудовими договорами.

По-друге, для резидентів Дія City діють податкові обмеження на співпрацю з ФОПами. Із 2025 року, якщо компанія витрачає на товари та послуги від платників єдиного податку понад 20% своїх витрат за попередній рік, за суму перевищення потрібно додатково сплачувати податок.

Тому компаніям може бути вигідніше укладати з фахівцями трудові договори або гіг-контракти, а не працювати з ними як із ФОПами.

"Це створює економічний стимул для компаній замінювати співпрацю з ФОПами трудовими або гіг-контрактами, що може пояснювати зменшення кількості нових реєстрацій ФОПів без відповідного скорочення зайнятості в ІТ", — пояснює вона.

"Зменшення кількості нових ІТ-ФОПів не обов'язково означає, що в галузі стає менше працівників. Частина фахівців може продовжувати працювати в ІТ, але вже без реєстрації ФОП", – резюмує DOU.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ІТ-компанії всіх типів і розмірів стали активніше оформлювати фахівців у штат, частка сервісного ІТ скорочується, на ринку побільшало нетехнічних фахівців.

За дев'ять місяців в Україні зареєструвалося на 66 тисяч більше ФОПів, ніж закрилося, при чому вересень виявився цьогоріч рекордним за кількістю нових реєстрацій.

У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у DefTech становила 2500 дол. – в середньому на 200 дол. менше, ніж в IT загалом.

Раніше опитування показало, що середній час закриття вакансії в IT-галузі складає 26 календарних днів, а від першого контакту з кандидатом до його згоди на офер проходить в середньому 19 днів.