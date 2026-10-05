Технологічні мільярдери заробили цьогоріч рекордні статки – Bloomberg

Сукупні статки сотні мільярдерів з технологічного сектору за 9 місяців зросли на 845 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Якщо 2026 рік здається знаковим для світових технологічних мільярдерів, цифри це підтверджують", – зазначає агентство, посилаючись на свій індекс мільярдерів.

Ідеться про сто технологічних статків із п'яти сотень статків найбагатших людей світу. Цьому сприяв бум штучного інтелекту та зростання технологічних акцій.

Статки техно-мільярдерів тепер оцінюються 4,6 трильйона доларів, що становить 36% усіх статків, які урахував Bloomberg.

"Різниця вражаюча. Мільярдери, які здобули свої статки поза сферою технологій, втратили в сумі 62 мільярди доларів за цей період, тоді як американці становили 94% чистих прибутків індексу", – говориться у публікації.

Десять найбагатших людей світу – із США, і це вперше відтоді, як Bloomberg почав відстежувати мільярдерів у 2012 році.

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, додав до свого статку 310 мільярдів доларів цього року до кінця вересня, що становить приблизно 40% від загального зростання індексу. Він на короткий час став першим трильйонером у світі після того, як SpaceX об'єдналася з його компанією штучного інтелекту xAI і вийшла на біржу в червні.

Дев'ять із десяти найбагатших людей світу завдячують своїм статкам американським технологічним компаніям, говориться у публікації.

Засновник компанії Dell Technologies Inc. Майкл Делл побачив, як його статки зросли на 81% до 254 мільярдів доларів, оскільки бізнес з продажу дата-центрів його компанії зріс.

Марк Цукерберг додав 3 мільярди до свого статку цього року, оскільки акції Meta Platforms Inc. зросли на 27% у вересні. Це був найкращий місяць за майже чотири роки — після запуску нового персонального AI-асистента Muse, зазначає агентство.

"500 найбагатших людей світу досягли піку в 3,4 трильйона спільного багатства в середині червня. Це з тих пір впало на 6% до 12,6 трильйона доларів на фоні загального уповільнення ринку та зростаючих сумнівів щодо деяких найбільших імен у сфері ШІ", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Провідний науковець OpenAI попередив, що штучний інтелект розвивається настільки стрімко, що людям стає дедалі складніше його розуміти та контролювати, і висловив сподівання, що лабораторії, які працюють над ШІ, добровільно уповільнять темпи розвитку з міркувань безпеки.