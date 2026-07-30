Медіанна зарплата фахівців в "оборонці" сягнула $2500 – це все ще нижче, ніж в IT

У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у DefTech загалом становить 2500 дол. – в середньому на 200 дол. менше, ніж в IT загалом.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у DefTech загалом становить 2500 дол., без змін за пів року.

Зарплата розробників у DefTech зросла на 350 дол. – до 3200 дол. Водночас сфера динамічно розвивається, тому в результатах окремих замірів можуть бути коливання.

У дослідженні враховані відповіді 542 фахівців, які в зарплатному опитуванні DOU у червні 2026 року вказали, що працюють у сфері DefTech. Серед них окремо виділено 127 людей – Software Engineer / Developer у сфері DefTech. Зарплати з IT загалом взяті з відповідей 12 375 фахівців, зокрема 4294 розробників.

Різниця між зарплатами в IT і DefTech залежить від посади: Lead+ і Senior заробляють більше в IT, джуніори – у DefTech. Зарплати DefTech-розробників залишаються на 9% нижчими, ніж в IT.

Інфографіка: DOU

Водночас розробники DefTech на Python випереджають IT аж на 1000 дол., заробляючи 4500 дол. в медіані.

Водночас у низці категорій зарплати в DefTech є вищими, ніж в IT. Зокрема йдеться про DevOps, DS / AI / ML / Data Engineering, Product Management та QA.

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Нагадаємо:

Раніше опитування показало, що середній час закриття вакансії в IT-галузі складає 26 календарних днів, а від першого контакту з кандидатом до його згоди на офер проходить в середньому 19 днів.

До цього повідомлялося, що середній фіксований оклад IT-топа в Україні у 2026 році становить 5,800 доларів на місяць, вона зросла на 66% за вісім років.