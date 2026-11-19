Майже 148,5 тисячі нових ФОПів відкрили жінки за десять місяців, це 60% від усіх нових реєстрацій підприємців в Україні, найчастіше жінки обирають роздрібну торгівлю, освіту та сферу послуг.

Такі дані публікує Опендатабот.

За даними Єдиного державного реєстру, 148 470 нових ФОПів зареєстрували жінки цьогоріч. Це 60% від усіх нових підприємців у 2026-му. Торік за аналогічний період частка жінок склала 61%.

У кожному регіоні України жінки становлять більшість серед нових фізичних осіб-підприємців. Найчастіше жінки обирають роздрібну торгівлю, освіту та сферу послуг.

Найбільше нових підприємиць зареєстрували власну справу у Києві — 17 670, або майже 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровщина — 15 051 ФОП, Київщина — 11 620, Одещина — 11 425 та Львівщина — 11 263.

Водночас за часткою жінок серед нових підприємців лідирує Київщина: 64% нових ФОПів відкрили саме жінки. Схожа ситуація на Сумщині (63%), Чернігівщині, Рівненщині та Одещині — по 62%. Загалом у всіх регіонах України жінки відкривали фопи частіше за чоловіків.

Майже кожна третя нова підприємиця обирає роздрібну торгівлю: 46 256 фопів. Ще 10 055 припадає на оптову торгівлю, 10 008 — на освіту, 9 906 — на індивідуальні послуги та 8 053 — на заклади харчування.

Найбільша частка жінок серед нових підприємців — у сфері індивідуальних послуг: майже 9 із 10 фопів тут відкривають саме жінки.

Переважно, йдеться про індустрію краси: 7 582 підприємиці зареєстрували діяльність перукарень та салонів краси. Це понад три чверті всіх жіночих реєстрацій у сфері індивідуальних послуг.

Жінки також переважають серед нових підприємців у сфері соціальної допомоги (88%), освіти (83%) та охорони здоров'я (80%).

Значна частка підприємиць і в адміністративній та допоміжній офісній діяльності (74%), виробництві харчових продуктів (73%) та управлінському консалтингу (72%).

Відкривають бізнес в Україні й іноземки. Найбільше нових ФОПів серед них зареєстрували громадянки РФ — 116, або 28% від усіх реєстрацій жінок-іноземок.

Відкрити власну справу можуть лише ті іноземці, що мають дозвіл на проживання та роботу в Україні.

Нагадаємо:

В Україні масовими засновниками із щонайменше 50 компаніями на кожного зареєстровано 478 осіб, при цьому рекордна кількість реєстрацій на одну людину – 5 889 компаній.

У перші 9 місяців року в Україні 30033 фізичні особи-підприємці відкрили бізнес повторно.