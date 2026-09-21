ФОПи становлять 49% від усіх айтівців проти 87% минулого року – DOU

ІТ-компанії всіх типів і розмірів стали активніше оформлювати фахівців у штат, частка сервісного ІТ скорочується, на ринку побільшало нетехнічних фахівців.

Такі дані опитування газузевого видання DOU.

Вибірка – 14 631 айтівець в Україні та за кордоном.

Найбільше зміни торкнулися розробників: їхня частка за рік зменшилася з 44% до 37%. Тестувальників теж стало трішки менше у вибірці: 16% зараз проти 17,6% торік, говориться у повідомленні.

При цьому дещо зросли частки аналітиків, ейчарів та рекрутерів, фахівців з сапорту, проджект-менеджерів, маркетологів.

Топ-5 категорій, у яких працюють ті, хто увійшов в ІТ за минулий рік: розробка, аналітика (на другому місці!), QA, HR і рекрутинг, проджект-менеджмент.

Нині в ІТ переважають досвідчені фахівці: 57% тих, хто має понад п'ять років досвіду. У 2022-му таких була третина.

На 6 в. п. менше айтівців працюють в аутсорсингових компаніях, ніж рік тому. Натомість за рік трішки побільшало айтівців у стартапах, не ІТ-компаніях та аутстафінгу та інших компаніях. А частка продуктового ІТ зараз найбільша і за рік не змінилася — 48%.

У 2022 році ФОПи становили 87% від усіх айтівців, а тепер — 49%, зазначає DOU.

За минулий рік їхня частка зменшилася на 8 в. п. Чим більша компанія, тим менша в ній частка ФОПів. До прикладу, в компаніях з понад 1000 фахівцями, лише 29% з них працюють як ФОПи.

Натомість за рік зросла частка оформлених за гіг-контрактом або Дія Employment — на 2 в. п. — і оформлених за КЗпп — на 5 в. п.

"Поширеність КЗпп частково можна пояснити тим, що у вибірці стало більше представників не ІТ-компаній, а також DefTech (серед останніх половина працюють за КЗпп)", – говориться у публікації.

"Однак і ІТ-компанії всіх типів і розмірів стали активніше оформлювати фахівців у штат за минулий рік. Імовірно, це зумовлено можливістю бронювати фахівців: 44% усіх заброньованих айтівців оформлені за КзПП, ще 24% — за Дія Employment", – зазначає DOU.

Згідно з весняним опитування DOU про ринок праці, 17% айтівців були звільнені з роботи минулого року. Значна частина з них — сеньйори. Понад половина всіх айтівців в Україні шукають роботу (активно чи пасивно).

"Настрої щодо ринку праці стають більш песимістичними: 39% респондентів вважають, що ситуація погіршиться", – говориться у повідомленні.

Більшість айтівців вважають, що АІ не вплине радикально на їхню роль, засвідчило опитування.

Найбільш упевнені в собі фінансисти (80% з них вважають, що роль залишиться важливою), а також ейчари та рекрутери (73%) проти 59% загалом. Частка тих, хто вважає, що їхня роль стане ще більш затребуваною з розвитком AI, найбільша серед фахівців з DS / AI / ML / Data Engineering (32%), DefTech (27%) та Security (26%).

Більше за інших побоюються того, що попит на їхню спеціалізацію знизиться художники та аніматори (16%), розробники (15%) UI/UX (13%) та інші дизайнери.

Нагадаємо:

У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у DefTech становила 2500 дол. – в середньому на 200 дол. менше, ніж в IT загалом.

Раніше опитування показало, що середній час закриття вакансії в IT-галузі складає 26 календарних днів, а від першого контакту з кандидатом до його згоди на офер проходить в середньому 19 днів.

До цього повідомлялося, що середній фіксований оклад IT-топа в Україні у 2026 році становить 5,800 доларів на місяць, вона зросла на 66% за вісім років.