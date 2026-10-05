У вересні ФОПів рекордно побільшало: яка річна динаміка

За дев'ять місяців в Україні зареєструвалося на 66 тисяч більше ФОПів, ніж закрилося, при чому вересень виявився цьогоріч рекордним за кількістю нових реєстрацій.

Такі дані Опендатабот.

Понад 222 тисяч нових фопів відкрилось в Україні за 9 місяців 2026 року за даними Єдиного державного реєстру.

Закриттів поменшало одразу на 27% — до 155,6 тисячі. Тож цьогоріч нових бізнесів відкрилося на 66 тисяч більше, ніж закрилося.

Найбільш запитаною сферою серед нових підприємців залишається роздрібна торгівля, зазначають аналітики.

від початку 2026 року в Україні з'явилося 222 288 нових ФОПів. У порівнянні до минулого року кількість нових підприємців майже не змінилась.

Водночас закриттів поменшало на 27%: 155 645 фопів припинили роботу за 9 місяців, загалом приріст нових підприємців склав 66 643 фопів.

"Побільшало нових підприємців у січні, березні, квітні та травні, а ось у лютому, червні, липні, серпні та вересні нових ФОПів поменшало, порівняно з аналогічним періодом торік", – говориться у публікації.

"Втім вересень все одно виявився рекордним цьогоріч — 27,4 тисячі нових підприємців", – констатують аналітики.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2026 року в Україні було зареєстровано майже 20 тисяч нових компаній, що на 8% більше, ніж за той самий період 2025 року, і найбільше за останні три роки.

Раніше повідомлялося, що півтора мільйона ФОПів заборгували понад 16,6 мільярда гривень податків, у середньому, один підприємець заборгував державі 11 тисяч гривень.