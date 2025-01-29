Найбільший у світі суверенний фонд скоротив інвестиції в техкомпанії США, щоб обмежити ризики

Норвезький суверенний фонд добробуту минулого року недооцінював акції американських технологічних компаній, що негативно позначилося на прибутковості 2024 року, але це допомогло йому пережити нещодавні потрясіння, спричинені викликом, який кинув китайський стартап зі створення ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча акції технологічних компаній, зокрема Apple Inc., Microsoft Corp. та NVIDIA Corp. становили дев'ять з десяти найбільших активів, цей сектор був недостатньо представлений порівняно з еталонним портфелем. Це призвело до того, що у 2024 році найбільший у світі власник акцій продемонстрував третій найгірший відносний показник.

За словами заступника головного виконавчого директора Тронда Гранде, цей крок фонду з капіталом $1,8 трлн частково мав на меті зменшити ризик корекції серед компаній, які домінують на світових фондових ринках.

Попри зміну вагових коефіцієнтів, фонд все одно збільшив частку в секторі минулого року. Це було пов'язано з тим, що американська технологічна галузь включає в себе "дійсно фантастичні компанії", які принесли фонду значні прибутки, сказав генеральний директор Ніколай Танген в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Нагадаємо:

Акції технологічних компаній США значно зменшилися під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, в понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.