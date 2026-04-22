Найбільш затребуваними на IT-ринку стають ШI-інженери – дослідження

На ринку праці у IT-галузі відбувається зсув: затребуваними будуть експерти різних ролей та напрямків з глибокою експертизою у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє компанія SoftServe (глобальна компанія у сфері цифрової інженерії та технологічного консалтингу).

Дослідження "Redefining the Future of Software Engineering" було проведене виданням Массачусетського технологічного інституту – MIT Technology Review.

Воно мало на меті проаналізувати, як агентний ШІ змінює підходи до розробки програмного забезпечення та чого очікувати індустрії в найближчому майбутньому.

Дослідження виявило, розробницькі команди вже проактивно використовують агентний ШІ в роботі – 79% респондентів використовують ШІ-асистетів протягом останніх двох років, зокрема для написання коду та перевірки його якості.

Водночас, команди поступово переходять до повноцінної агентної інженерії в межах усього життєвого циклу розробки.

Загалом, 72% організацій очікують, що протягом наступних двох років ШI-агенти керуватимуть більшістю або навіть всіма етапами життєвого циклу продукту, а 41% прогнозують це вже впродовж 18 місяців.

У розробці програмного забезпечення очікують перебудову ролей – фахівці відповідатимуть більше за оркестрацію агентів, побудову мультиагентних систем, роботу з контекстом, вхідними даними та інструктажем агентів.

Якщо раніше пріоритетом були DevOps, cloud і full-stack фахівці, то зараз найбільш затребуваними на ринку стають ШI-інженери (так вказали 51% опитаних).

Потреба також зростатиме в архітекторах програмного забезпечення (32%) та інженерах даних (29%).

"Загалом, дані дослідження демонструють важливий зсув на ринку праці: затребуваними будуть так звані "AI-native" фахівці – експерти різних ролей та напрямків з глибокою експертизою у сфері ШІ", – говориться у повідомленні.

Самі по собі технології не забезпечать цього прориву і переходу до системної агентної інженерії, яка може сильно підвищити продуктивність команд зазначає Серж Газієв, CTO напрямку Advanced Technologies у SoftServe.

"На наш погляд, переломний момент нової ери розробки програмного забезпечення настане не через технології як такі, а через переосмислення процесів, людей та інструментів як єдиної системи", – зазначає він.

Загалом, ШІ – це не лише про підвищення ефективності та зниження витрат для бізнесу, а й про створення кращих і якісніших продуктів, наголошують у компанії

Опитані в межах дослідження фахівці зазначають, що ШІ допомагає розробницьким командам швидше та частіше ітерувати нові ідеї під час створення продуктів, досліджувати альтернативні підходи до розробки та дизайну, глибше розуміти потреби користувачів та навчатися у фахівців з інших індустрій і доменів.

Окремо в дослідженні наголосили і на викликах впровадження ШІ. 44% опитаних зазначили, що найбільшими викликами є вартість обчислювальних ресурсів та процес інтеграції агентів.

Для досягнення бажаної ефективності, бізнесам доведеться здійснити фундаментальні зміни в командах розробки, процесах і робочих підходах в межах SDLC.

Але попри все, експерти переконані, що перехід до агентної інженерії виправдає ці зусилля. Вже сьогодні половина компаній вважає агентний ШІ пріоритетним напрямком інвестицій, а до 2028 року так вважатимуть вже 84%.

У дослідженні взяли участь 300 осіб – розробники програмного забезпечення рівня senior, фахівці роботи з даними, керівники різних напрямків (CIO, CTO та CAIO) великих компаній з різних індустрій та країн.

Більшість опитаних експертів представляють бізнеси з річним доходом понад $500 млн, що демонструє глобальні тенденції з впровадження провідних інструментів ШІ.

