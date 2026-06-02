Британія почала використовувати супутники від SpaceX для військових операцій

Велика Британія почала використовувати військову супутникову мережу Starshield від SpaceX, ставши однією з перших країн за межами США, яка впровадила орієнтовану на урядові потреби версію Starlink, розроблену Ілоном Маском.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Starshield, розроблений для уряду США, призначений для військових і розвідувальних місій з посиленими функціями безпеки, тоді як стандартна послуга широкосмугового доступу Starlink від SpaceX орієнтована на споживче та комерційне використання.

За словами джерел Reuters, міністерство оборони Великої Британії почало переводити оперативний військовий трафік на більш дорогу послугу Starshield приблизно на початку цього року.

У заяві для Reuters міністерство не прокоментувало Starshield. Воно зазначило, що персонал все ще використовує Starlink у неоперативних цілях, таких як підтримка зв'язку з родиною під час розгортання, і що він "не використовується для військових операцій".

Минулого місяця Reuters повідомило, що SpaceX уп'ятеро підвищило ціну, яку стягує з Пентагону за послуги Starlink, що використовуються для наведення дронів-камікадзе в операціях проти Ірану.

Маск заявив, що це підвищення відображає використання Starlink, а не Starshield, який, на його думку, слід було б використовувати.

