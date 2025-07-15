Wizz Air Abu Dhabi припиняє роботу: в чому причина

Угорська авіакомпанія Wizz Air закриє своє спільне підприємство в Абу-Дабі – Wizz Air Abu Dhabi у вересні.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

"Ми пройшли величезний шлях на Близькому Сході і пишаємося тим, чого ми досягли. Однак умови роботи значно змінилися", – заявив гендиректор перевізника Йожеф Вараді.

За його словами, обмеження в ланцюжку поставок, геополітична нестабільність і обмежений доступ до ринку істотно ускладнили можливість підтримувати початкові амбіції компанії.

Зазначається, що Wizz Air Abu Dhabi було створено в січні 2021 року. Наразі перевізник виконує 148 щотижневих вильотів з аеропорту Абу-Дабі (AUH) за 25 напрямками. Сімнадцять із цих маршрутів наразі не обслуговуються іншими авіакомпаніями (включно з Астаною, Кишиневом і Ташкентом).

Повідомляється, що польоти будуть припинені з 1 вересня.

Нагадаємо:

На початку червня авіакомпанія Wizz Air зазнала значного падіння прибутку через простої літаків, які очікують на ремонт двигунів, що спричинило обвал її акцій на 23%.