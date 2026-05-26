Маск виставив Пентагону у 5 разів вищий чек за Starlink для ударів по Ірану

Після початку застосування дронів-камікадзе США у війні проти Ірану SpaceX підвищила Пентагону плату за доступ до Starlink у 5 раз - з 5 до 25 тисяч доларів за термінал.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та документи Пентагону.

Суперечка стосувалася використання Starlink на дронах LUCAS — дешевій ударній моделі, схожій на іранський Shahed.

За даними Reuters, Пентагон спочатку заперечував, що тариф для авіаційних платформ можна застосовувати до дронів-камікадзе, які користуються зв'язком лише хвилини або години.

Втім зрештою військові погодилися на підвищення ціни, і це майже подвоїло вартість кожного LUCAS, яка до того становила близько 30 тис. доларів.

Reuters пише, що це лише частина ширшої напруги між SpaceX і Пентагоном через ціноутворення Starlink. Окремо сторони розходяться в оцінках вартості прямого підключення телефонів в Ірані через Starlink, яке США розглядали як спосіб допомогти громадянам обходити відключення зв'язку.

На цьому тлі залежність Пентагону від SpaceX зростає, а разом із нею — і переговорна сила компанії Ілона Маска у сфері нацбезпеки США.