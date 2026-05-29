SpaceX Маска готується до IPO з оцінкою щонайменше 1,8 трильйона доларів

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска готується до IPO з оцінкою щонайменше 1,8 трильйона доларів – це дещо менше попередніх очікувань.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Компанія розраховувала на оцінку понад два трильйона доларів, однак після консультацій із банками, радниками та потенційними інвесторами орієнтир був дещо знижений.

Очікується, що офіційний roadshow стартує вже 4 червня, а визначення ціни розміщення може відбутися 11 червня.

При цьому джерела Bloomberg зазначають, що графік ще може зміститися на кілька днів залежно від ринкових умов та інтересу інвесторів.

SpaceX планує залучити до $75 млрд, що зробить розміщення найбільшим IPO в історії. Таким чином компанія може перевершити рекорд Saudi Aramco, яка у 2019 році залучила 29 млрд дол.

Акції компанії торгуватимуться на Nasdaq і Nasdaq Texas під тикером SPCX. Організацією IPO займаються Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup та JPMorgan Chase разом із ще 18 банками.

У проспекті IPO SpaceX описує трансформацію компанії – від виробника багаторазових ракет і провайдера супутникового інтернету до масштабного гравця у сфері штучного інтелекту та цифрової інфраструктури.

Довгострокові плани передбачають розвиток орбітальних дата-центрів і робота на потенційному ринку обсягом 28,5 трлн дол.

Фінансові показники компанії демонструють стрімке зростання. У 2025 році виторг SpaceX збільшився на 33% – до 18,7 млрд дол проти 14 млрд дол роком раніше. Компанія перейшла від прибутку у 791 млн дол у 2024 році до чистого збитку у 4,94 млрд дол через значні витрати на дослідження, розробки та масштабування бізнесу.

Ілон Маск, який заснував SpaceX у 2002 році контролює 85% голосуючих прав і очолює раду директорів, до якої входять вісім осіб.

SpaceX запустила оновлений Starship і повернула його на Землю неушкодженим під час успішного випробування ракети, яка має стати основою первинного розміщення акцій на $1,75 трлн наступного місяця, а колись — і амбіцій Ілона Маска дістатися Марса.

Раніше повідомлялося, що після початку застосування дронів-камікадзе США у війні проти Ірану SpaceX підвищила Пентагону плату за доступ до Starlink у 5 раз - з 5 до 25 тисяч доларів за термінал.