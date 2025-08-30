Наслідки атаки РФ: у Дніпрі світло будинкам даватимуть почергово на 5 годин

У Дніпрі будинки споживачів будуть заживлюватися почергово на 5 годин до усунення пошкоджень.

Про це повідомляє Телеканал D1.

Центральна енергетична компанія інформує. що тимчасово вводять аварійні відключення світла, говориться у повідомленні.

"Через локальний дефіцит потужності у мережах споживачів у Дніпрі, пошкоджених внаслідок нічної ворожої атаки, будинки споживачів будуть заживлюватися почергово на 5 годин до усунення пошкоджень", – повідомляє Телеканал D1.

Аварійні бригади безперервно працюватимуть над усуненням пошкоджень до повної ліквідації наслідків атаки, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

В ніч на 30 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Дніпру. Було зафіксовано запуск кількох груп крилатих ракет типу "Калібр" із району російського Новоросійська в напрямку Дніпра. Атака супроводжувалася масованим застосуванням ударних дронів.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі внаслідок ворожої атаки без електроенергії залишилися 25 тисяч абонентів. Працюють пʼять аварійних бригад, завершити роботу і відновити енергопостачання спеціалісти обіцяють впродовж дня.

В ніч на 30 серпня Росія вдарила по Україні ударними БпЛА, ракетами повітряного, наземного та морського базування. ППО знешкодила 548 із 582 засобів повітряного нападу противника, є влучання та падіння уламків.