Російська атака: на Запоріжчині без світла 25 тисяч абонентів

На Запоріжчині внаслідок ворожої атаки без електроенергії залишилися 25 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Відновлювальні роботи вже розпочаті. Працюють пʼять аварійних бригад. Завершити спеціалісти обіцяють упродовж дня", – написав він у Telegram.

Також раніше він повідомив, що внаслідок атаки по регіону 9 людей отримали травми легкого ступеня тяжкості, 14 - середнього, один чоловік - у тяжкому стані. Одна жінка загинула.

На обстеженні у лікарні знаходиться 10 постраждалих, госпіталізовані 6 людей, повідомив Федоров.

В ніч на 30 серпня Росія вдарила по Україні ударними БпЛА, ракетами повітряного, наземного та морського базування. ППО знешкодила 548 із 582 засобів повітряного нападу противника, є влучання та падіння уламкі