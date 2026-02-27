Мінекономіки запускає держпрограму з агрострахування: які умови

Останні роки характеризуються посухами, весняними заморозками та різкими перепадами температур, тому Мінекономіки запускає нову програму держпідтримки – агрострахування.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство запускає агрострахування цього року, мета – захистити аграріїв від дедалі частіших погодних ризиків та забезпечити стабільність виробництва в умовах кліматичних змін і воєнних викликів, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Випадки форс-мажорних погодних умов стають дедалі частішими. Це може призводити як до часткової, так і до повної втрати врожаю. Саме тому ми впроваджуємо дієвий інструмент агрострахування, який дасть фермеру впевненість у завтрашньому дні", – розповів він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що страхування в агросекторі є дорогим через високу частоту ризиків. Держава компенсуватиме частину страхової премії, щоб зробити цей інструмент доступним, і фермер зможе продовжити працювати.

Програма передбачає компенсацію частини страхової премії, сплаченої агровиробником:

60% вартості страховки – для господарств на прифронтових територіях;

45% вартості страховки – для аграріїв на інших контрольованих територіях України.

Покриватимуться насамперед погодні ризики: утворення льодової кірки та вимерзання озимих, необхідність пересіву, пізні весняні заморозки, посуха, надмірні опади та інші кліматичні фактори, що можуть призвести до втрати врожаю.

"Ключова відмінність нової програми від попередніх ініціатив – ретельний відбір страхових компаній. До участі допущено наразі три компанії, які відповідають суворим критеріям надійності та мають успішний досвід страхових виплат", – повідомляють у міністерстві.

Обов'язкова умова для страховиків – бездоганна репутація та підтверджені успішні виплати у попередні періоди. Це фактично гарантія 100% отримання коштів у разі настання страхового випадку.

Процедура отримання компенсації передбачає кілька кроків:

фермер обирає одну з уповноважених страхових компаній та укладає договір.

після оплати страхової премії подає підтвердні документи страховій компанії.

страхова компанія передає документи до Мінекономіки.

Мінекономіки здійснює компенсацію коштів безпосередньо на рахунок агровиробника.

Прийом документів відбуватиметься тричі на рік: до 10 квітня, 10 серпня та 20 листопада.

Виплати здійснюватимуться протягом місяця після завершення прийому заявок. Дати враховують сезонність укладання договорів та вегетаційні періоди.

Покриватимуться насамперед погодні ризики: утворення льодової кірки та вимерзання озимих, необхідність пересіву, пізні весняні заморозки, посуха, надмірні опади та інші кліматичні фактори, що можуть призвести до втрати врожаю.

У Державному бюджеті на 2026 рік вперше передбачено 60 млн грн на часткову компенсацію страхових премій.

Нагадаємо:

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві підписав перший договір гарантії з небанківською фінансовою установою для надання портфельних гарантій за кредитами мікро, малим та середнім сільгоспвиробникам.

Раніше повідомлялося, що держбюджет на 2026 рік передбачає інструменти, які дозволяють агровиробникам відновлювати виробництво: підтримку фермерства, страхування врожаю, розмінування та модернізацію інфраструктури.