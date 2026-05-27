ЗМІ: ніхто так і не вніс коштів у фонд Трампової Ради миру

Офіційний фонд Ради миру Дональда Трампа порожній, а сама організація перебуває у правовій та політичній невизначеності, що гальмує реалізацію проєктів з відновлення Гази.

Financial Times.

Президент США назвав цю раду, яка вимагала від світових лідерів внески у розмірі 1 млрд доларів за "довічне членство", однією з "найвпливовіших" міжнародних організацій, що коли-небудь створювалися.

Країни-члени пообіцяли виділити 7 млрд доларів на "пакет допомоги" сектору Гази, а Трамп пообіцяв додаткові 10 млрд доларів фінансування з боку США.

Однак, за словами чотирьох осіб, обізнаних у цій справі, через чотири місяці після створення фінансовий фонд Ради, заснований Світовим банком, не отримав жодних коштів від донорів. "Не було внесено жодного долара", – зазначив один із них.

Замість того, щоб використовувати фонд, який схвалила ООН, Рада отримала пожертви безпосередньо на свій рахунок у холдингу JPMorgan, повідомили речник організації та інша особа, обізнана з домовленостями.

Хоча Світовий банк повинен звітувати про фінансовий стан фонду для Гази перед донорами та членами Ради, щодо рахунку в JPMorgan не встановлено жодних незалежних вимог щодо прозорості.

Представник організації повідомив FT, що "було визначено низку варіантів отримання фінансування", включаючи механізм Світового банку, і що "на цей момент донори вирішили скористатися іншими варіантами".

Рада миру "звітуватиме про свої фінанси" перед власним виконавчим комітетом, до складу якого входять посадовці адміністрації Трампа та інші радники, "у час, який буде визнано доцільним", додав представник.

Внески в розмірі близько 3 млн доларів від Марокко та 20 млн доларів від Об'єднаних Арабських Еміратів допомогли профінансувати офіс Ніколая Младенова, "високого представника" у післявоєнній Газі, та зарплати для палестинського технократичного комітету, який Рада сформувала для управління сектором.

ОАЕ також нещодавно надали 100 млн доларів на підготовку нових поліцейських сил для Гази, але програма ще не розпочалася, а кошти заморожено, повідомили дві особи, обізнані з цим питанням.

Державний департамент США має намір перерозподілити близько 1,2 млрд доларів допомоги на проєкти, пов'язані з порядком денним Ради. Але ці кошти, які не надходитимуть безпосередньо до організації, також ще не витрачені.

Хоча Рада миру вже розпочала тендери на роботи з безпеки та відбудови в Газі, її речник зазначив, що контракти ще не укладено.

"Значною мірою це пов'язано з тим, що ми ще не працюємо в Газі, оскільки ХАМАС ще не роззброївся", – сказав речник.

Американські законодавці вимагають від адміністрації Трампа надати більше інформації про Раду, її діяльність та правовий статус. Дехто ставить під сумнів, чи відповідає вона правовим критеріям, щоб вважатися в США міжнародною організацією, яка має право отримувати американські кошти.

Перше засідання Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа відбулося 19 лютого у Вашингтоні. За його результатами, Трамп оголосив про внесок понад 7 млрд доларів на відновлення сектору Гази та анонсував "нагляд" за Організацією Об'єднаних Націй.

Про участь у засіданні у ролі спостерігачів оголосили уряди Німеччини, Британії, Румунії, Словаччини, Польщі, Греції та Італії.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. З Європейського Союзу в церемонії підписання брали участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.