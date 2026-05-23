Компаніям США доведеться довго чекати на компенсації за координатами "мита Трампа" – ЗМІ

За місяць відтоді, як американські компанії почали подавати заявки на повернення переплачених через рішення Трампа митних платежів, частина з них вже отримала кошти, інші чекатимуть ще кілька місяців.

Про це пише Bloomberg.

20 квітня Агентство митної та прикордонної служби відкрило портал для повернення коштів для понад 330 000 компаній, які сплатили імпортні мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), застосованого Трампом.

"Перша партія виплат надійшла несподівано швидко, і деякі компанії вже зафіксували ці вигоди. Інші визнають, що, можливо, їм доведеться почекати ще принаймні один-два квартали, щоб надати детальну інформацію", – говориться у повідомленні.

Згідно з аналізом Bloomberg, проведеним серед компаній, що входять до індексу Russell 3000, лише близько 5% з 3 000 найбільших американських публічних компаній у своїх коментарях та документах, поданих до регуляторних органів, згадують про повернення коштів, сплачених через введення президентом США Дональдом Трампом мит, які наразі визнані незаконними.

"Для обережності є підстави: боротьба за повернення коштів на 166 мільярдів доларів — плюс відсотки — пов'язана з ризиком політичних та юридичних ускладнень. Трамп часто заявляє, що його імпортні мита сплачують іноземні компанії — хоча дослідження свідчать про протилежне — і тепер, після того як Верховний суд скасував його повноваження за законом IEEPA, він називає прихильників повернення коштів непатріотами", – говориться у повідомленні.

Тепер митниця США має складне завдання повернути кошти 330 000 імпортерів, які сплатили збори IEEPA за минулий рік. Ранні заявники отримали на банківські рахунки 35,5 мільярда доларів.

"Проте, проблеми з електронними поданнями, що виникають через хаотичне впровадження тарифів, можуть призвести до відмов, і багато імпортерів залишаються скептично налаштованими щодо того, що система працюватиме для їхніх більш складних заявок", – говориться у публікації.

У лютому Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита президента Дональда Трампа, підірвавши його ключову економічну політику і завдавши йому найбільшої юридичної поразки від моменту повернення в Білий дім.

Споживачі позиваються до Amazon.com Inc: вони вимагають відшкодування витрат, перекладених на них у вигляді підвищених цін внаслідок введення мит, які, як згодом встановив Верховний суд США, були незаконно введені президентом Дональдом Трампом.