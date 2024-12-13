Нафта зростає в ціні, на шляху до першого тижневого зростання за останні три

Ціни на нафту зросли, досягнувши свого першого тижневого зростання з кінця листопада, оскільки додаткові санкції проти Ірану та Росії посилили занепокоєння з приводу пропозиції, в той час, як перспективи профіциту тиснули на ринки.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5 центів до 73,46 дол за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 8 центів до 70,1 дол за барель.

Обидва контракти зросли більш ніж на 3% за тиждень на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні через посилення санкцій проти Росії та Ірану, а також сподівань на те, що китайські стимулюючі заходи можуть підняти попит на нафту №2 у світі, що підтримують ціни на неї.

Китайські дані цього тижня показали, що імпорт нафти в листопаді зріс в річному обчисленні вперше за сім місяців, завдяки зниженню цін і накопиченню запасів.

Імпорт нафти найбільшим світовим імпортером залишатиметься на високому рівні до початку 2025 року, оскільки нафтопереробні компанії вирішили збільшити обсяги поставок з найбільшого експортера Саудівської Аравії, приваблені нижчими цінами, тоді як незалежні нафтопереробні компанії поспішають використати свої квоти.

Міжнародне енергетичне агентство підвищило свій прогноз зростання світового попиту на нафту до 2025 року до 1,1 млн барелів на добу (б/д) з 990 тис б/д минулого місяця завдяки нещодавнім стимулюючим заходам Китаю, йдеться в його щомісячному звіті про ринок нафти.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли в середу, 11 грудня, на тлі очікувань зростання попиту в Китаї, який оголосив про більш м’яку монетарну політику для стимулювання економічного зростання.

Ціни на нафту зросли приблизно на 1%, втративши прибуток після того, як група виробників ОПЕК знизила свої прогнози щодо зростання попиту у 2024 і 2025 роках.