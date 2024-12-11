Нафта дорожчає на тлі пом'якшення монетарної політики Китаю

Ціни на нафту зросли в середу, 11 грудня, на тлі очікувань зростання попиту в Китаї, який оголосив про більш м’яку монетарну політику для стимулювання економічного зростання.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent подорожчали на 36 центів, або 0,5%, до 72,55 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 36 центів, або 0,5%, до 68,95 доларів США.

У понеділок Китай заявив, що в 2025 році ухвалить «відповідно м’яку» монетарну політику.

"Останнім часом цінам на нафту вдалося знайти опору, оскільки сильніші політичні сигнали від китайської влади знову розпалили надії на більш сильні стимулюючі заходи, які буде ухвалено 2025 року, — сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG. — Але підвищення ціни все ще дещо обмежене, враховуючи, що учасники ринку все ще хочуть бачити більш конкретні деталі, окрім типових позитивних повідомлень".

Імпорт китайської сирої нафти в листопаді вперше за сім місяців зріс у річному обчисленні, збільшившись більш як 14% порівняно з роком раніше.

У США запаси сирої нафти та палива зросли минулого тижня, повідомили ринкові джерела у вівторок із посиланням на дані Американського інституту нафти.

Запаси сирої нафти зросли на 499 тис. барелів за тиждень, що закінчився 6 грудня, повідомили джерела на умовах анонімності. За їх словами, запаси бензину зросли на 2,85 млн барелів, а запаси дистиляту – на 2,45 млн барелів.

Офіційні дані щодо запасів нафти від Управління енергетичної інформації США мають бути надані в середу. Аналітики очікують падіння нафти на 900 тис. барелів і збільшення на 1,7 млн барелів бензину.

Нагадаємо:

10 грудня ціни на нафту знизилися, оскільки занепокоєння щодо наслідків повалення президента Сирії Асада зменшилося, але ринок знайшов підтримку в обіцянці Китаю посилити стимули, що може підвищити попит на нафту з боку найбільшого світового покупця.