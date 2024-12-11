ОПЕК вп'яте знизила прогноз зростання попиту на нафту: ціни вже відреагували

Ціни на нафту зросли приблизно на 1%, втративши прибуток після того, як група виробників ОПЕК знизила свої прогнози щодо зростання попиту у 2024 і 2025 роках.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ОПЕК у своїх щомісячних звітах п'ять разів поспіль знижувала прогнози.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 74 центи, або на 1,03%, до 72,93 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 76 центів, або на 1,1%, до 69,35 дол.

ОПЕК+, яка об'єднує членів Організації країн-експортерів нафти з іншими виробниками, такими як Росія, раніше цього місяця відклала плани щодо збільшення видобутку.

Слабкий попит, особливо в Китаї, і зростання пропозиції з боку країн, що не входять в ОПЕК+, стали двома факторами, що зумовили цей крок.

Китайський імпорт сирої нафти також зріс у річному вимірі вперше за сім місяців у листопаді, збільшившись більш ніж на 14% порівняно з минулим роком.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли в середу, 11 грудня, на тлі очікувань зростання попиту в Китаї, який оголосив про більш м’яку монетарну політику для стимулювання економічного зростання.