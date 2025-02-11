Нафта дорожчає через ризики постачання, а мита Трампа б'ють по прибутках

Ціни на нафту продовжили зростання після того, як з'явився звіт про те, що видобуток нафти в РФ не дотягує до квоти ОПЕК, а також через побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні. Однак зростання обмежується побоюваннями, що митна політика Трампа може сповільнити світову економіку.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 24 центи (0,32%) до 76,11 дол за барель, а WTI подорожчала на 19 центів (0,26%) до 72,51 дол за барель.

Напередодні обидва сорти подорожчали майже на 2%, відігравши частину втрат за три попередні тижні.

Аналітики ANZ пояснюють відновлення цін скороченням видобутку: "Російський видобуток у січні не дотягнув до квоти ОПЕК+, що знизило побоювання щодо надлишку пропозиції. Він впав до 8,962 млн барелів на добу, що на 16 000 б/д менше за затверджений рівень".

Зазначається, що додатковий тиск на ринок створює можлива конфіскація Європою "тіньового флоту" РФ.

Постачання російської нафти до Китаю та Індії, найбільших світових імпортерів сирої нафти, було значно ускладнене санкціями США минулого місяця, спрямованими проти танкерів, виробників та страховиків.

До перебоїв у постачанні додаються санкції США щодо мереж, які постачають іранську нафту до Китаю, після того, як минулого тижня Дональд Трамп відновив "максимальний тиск" на експорт іранської нафти.

Але на заваді ціновому зростанню став нещодавній тариф Трампа, який може загальмувати глобальне зростання і попит на енергоносії.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.