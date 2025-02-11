Нефть дорожает из-за рисков поставок, а пошлины Трампа бьют по прибыли

Цены на нефть продолжили рост после того, как появился отчет о том, что добыча нефти в РФ не дотягивает до квоты ОПЕК, а также из-за опасений относительно дальнейших перебоев в поставках. Однако рост ограничивается опасениями, что таможенная политика Трампа может замедлить мировую экономику.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на Brent выросли на 24 цента (0,32%) до 76,11 долл за баррель, а WTI подорожала на 19 центов (0,26%) до 72,51 долл за баррель.

Накануне оба сорта подорожали почти на 2%, отыграв часть потерь за три предыдущие недели.

Аналитики ANZ объясняют восстановление цен сокращением добычи: "Российская добыча в январе не дотянула до квоты ОПЕК+, что снизило опасения относительно избытка предложения. Она упала до 8,962 млн баррелей в сутки, что на 16 000 б/с меньше утвержденного уровня".

Отмечается, что дополнительное давление на рынок создает возможная конфискация Европой "теневого флота" РФ.

Поставки российской нефти в Китай и Индию, крупнейших мировых импортеров сырой нефти, были значительно затруднены санкциями США в прошлом месяце, направленными против танкеров, производителей и страховщиков.

К перебоям в поставках добавляются санкции США в отношении сетей, которые поставляют иранскую нефть в Китай, после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп возобновил "максимальное давление" на экспорт иранской нефти.

Но на пути ценовому росту стал недавний тариф Трампа, который может затормозить глобальный рост и спрос на энергоносители.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.