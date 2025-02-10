Конфіскація танкерів "тіньового флоту" РФ: ЄС вивчає можливості

Європейські країни розглядають варіанти затримання російських танкерів з "тіньового флоту" у Балтійському морі.

Про це пише Polotico.

Повідомляється, що зараз ЄС шукає юридичні механізми для реалізації цієї ініціативи. Розглядають три варіанти дій:

Конфіскація суден через загрозу екології. Більшість російських танкерів старші за 15 років, що підвищує ризик аварій та розливів нафти. Використання законів проти піратства. Це дозволить затримувати кораблі, які завдають шкоди важливій підводній інфраструктурі. Такі випадки вже фіксували з кінця 2023 року, коли судна руйнували енергетичні та інтернет-кабелі. Впровадження нових місцевих законів. Наприклад, у Балтійському морі можуть вимагати від суден користуватися послугами перевірених страхових компаній. Це дасть можливість таким країнам, як Фінляндія та Естонія, затримувати танкери з сумнівним страхуванням.

Реалізація цих планів потребує координації всередині ЄС. Проте, як зазначає видання, на заваді можуть стати юридичні претензії з боку РФ та фінансові витрати.

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Данія посилить перевірки суден, що перевозять російську нафту, з метою захисту навколишнього середовища та безпеки на морі.