Конфіскація танкерів "тіньового флоту" РФ: ЄС вивчає можливості
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Європейські країни розглядають варіанти затримання російських танкерів з "тіньового флоту" у Балтійському морі.
Про це пише Polotico.
Повідомляється, що зараз ЄС шукає юридичні механізми для реалізації цієї ініціативи. Розглядають три варіанти дій:
- Конфіскація суден через загрозу екології. Більшість російських танкерів старші за 15 років, що підвищує ризик аварій та розливів нафти.
- Використання законів проти піратства. Це дозволить затримувати кораблі, які завдають шкоди важливій підводній інфраструктурі. Такі випадки вже фіксували з кінця 2023 року, коли судна руйнували енергетичні та інтернет-кабелі.
- Впровадження нових місцевих законів. Наприклад, у Балтійському морі можуть вимагати від суден користуватися послугами перевірених страхових компаній. Це дасть можливість таким країнам, як Фінляндія та Естонія, затримувати танкери з сумнівним страхуванням.
Реалізація цих планів потребує координації всередині ЄС. Проте, як зазначає видання, на заваді можуть стати юридичні претензії з боку РФ та фінансові витрати.
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