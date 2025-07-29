Нафта подешевшала на тлі невизначеності світових економічних перспектив

Ціни на нафту знизилися на тлі невизначеності щодо світових економічних перспектив після торговельної угоди між США та ЄС, а також очікування інвесторами рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 6 центів, або 0,1%, до 69,98 дол за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 11 центів, або 0,2%, до 66,60 дол, говориться у повідомленні.

"Обидва контракти закрилися більше ніж на 2% вище в попередній сесії, а ціна на Брент у понеділок досягла найвищого рівня з 18 липня", – зазначає агентство.

"Торговельна угода між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, хоча й передбачає 15% імпортне мито на більшість товарів з ЄС, уникла повномасштабної торгової війни між двома великими союзниками, яка могла б вплинути майже на третину світової торгівлі та зменшити попит на паливо", – говориться у повідомленні.

Угода також передбачає закупівлю ЄС енергії з США на суму 750 мільярдів доларів у найближчі роки, що, за словами аналітиків, ЄС практично не зможе виконати, а європейські компанії мають інвестувати 600 мільярдів доларів в США протягом другого терміна президента Дональда Трампа.

Хоча укладення торговельної угоди між США та ЄС стало полегшенням для світових ринків на фоні зростаючої невизначеності, терміни та цільові етапи для інвестицій залишаються невизначеними, зазначили аналітики ANZ.





Нагадаємо:

Вчора ціни на нафту зросли після того, як Сполучені Штати уклали торгову угоду з Європейським Союзом і можуть продовжити призупинення мит на китайські товари.

