Ціни на нафту відреагували на "наймасштабнішу" торгову угоду між США та ЄС

Ціни на нафту зросли після того, як Сполучені Штати уклали торгову угоду з Європейським Союзом і можуть продовжити призупинення мит на китайські товари.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 20 центів, або 0,29%, до $68,64 за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate у США коштувала $65,31 за барель, піднявшись на 15 центів, або 0,23%.

Торгова угода між США та ЄС і ймовірне продовження призупинення тарифів між США та Китаєм підтримують глобальні фінансові ринки та ціни на нафту, зазначив аналітик IG Markets Тоні Сайкамор.

"З ризиком тривалої торгової війни, коли дедлайни для тарифів у серпні поступово знижуються, ринки відреагували позитивно", – додав він у своїй записці.

Торгова угода між США та ЄС, яка була підписана в неділю, встановлює імпортний тариф на більшість товарів з ЄС на рівні 15%, що є вдвічі менше за раніше погрожений рівень.

Угода дозволила уникнути великої торгової війни між двома союзниками, які складають майже третину глобальної торгівлі, і яка могла б обмежити попит на паливо.

Також у понеділок відбудеться зустріч старших переговорників США та Китаю в Стокгольмі з метою продовження перемир'я до 12 серпня, яке зупиняє різке підвищення тарифів.

Ціни на нафту стабілізувалися в п'ятницю на найнижчому рівні за три тижні через глобальні торгові побоювання та очікування на збільшення постачання нафти з Венесуели.

Державна нафтова компанія PDVSA готується відновити роботу на своїх спільних підприємствах за умовами, схожими на ліцензії періоду президентства Джо Байдена, після того, як президент США Дональд Трамп відновить дозволи для її партнерів на ведення діяльності та експорт нафти в рамках обміну.

Попри незначне зростання цін у понеділок, їхній ріст обмежений перспективою подальшого пом'якшення обмежень на постачання нафти ОПЕК+.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у неділю 27 липня уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.