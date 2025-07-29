Нефть подешевела на фоне неопределенности мировых экономических перспектив

Цены на нефть снизились на фоне неопределенности относительно мировых экономических перспектив после торгового соглашения между США и ЕС, а также ожидания инвесторами решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6 центов, или 0,1%, до 69,98 долл за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 11 центов, или 0,2%, до 66,60 долл, говорится в сообщении.

"Оба контракта закрылись более чем на 2% выше в предыдущей сессии, а цена на Брент в понедельник достигла самого высокого уровня с 18 июля", - отмечает агентство.

"Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, хотя и предусматривает 15% импортную пошлину на большинство товаров из ЕС, избежала полномасштабной торговой войны между двумя крупными союзниками, которая могла бы повлиять почти на треть мировой торговли и уменьшить спрос на топливо", - говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает закупку ЕС энергии из США на сумму 750 миллиардов долларов в ближайшие годы, что, по словам аналитиков, ЕС практически не сможет выполнить, а европейские компании должны инвестировать 600 миллиардов долларов в США в течение второго срока президента Дональда Трампа.

Хотя заключение торгового соглашения между США и ЕС стало облегчением для мировых рынков на фоне растущей неопределенности, сроки и целевые этапы для инвестиций остаются неопределенными, отметили аналитики ANZ.





Напомним:

Вчера цены на нефть выросли после того, как Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Европейским Союзом и могут продолжить приостановление пошлин на китайские товары.

