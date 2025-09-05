Надходження єдиного внеску за 8 місяців перевищили минулорічний показник

За січень – серпень 2025 року платники перерахували 423,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 22,3 %, або на 77,2 млрд грн більше за відповідний показник минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба України.

За 8 місяців 2024 року ця сума була на рівні 346,3 млрд гривень.

Роботодавці, в яких працюють особи з інвалідністю, сплачують ЄСВ за пільговими ставками, нагадує податкова. Це 8,41 % для звичайного роботодавеця, який працевлаштовує осіб з інвалідністю, 5,5 % – якщо кількість працівників з інвалідністю становить не менше 50 % від загальної чисельності, а фонд оплати їхньої праці – не менше 25 % витрат на оплату праці, а також 5,3 % – для підприємств і організацій УТОГ та УТОС, якщо виконуються умови попереднього пункту.

Передбачені також пільги для фізичних осіб з інвалідністю. Звільняються від сплати ЄСВ за себе фізичні особи – підприємці (ФОП), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства,якщо вони мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Нагадаємо:

За січень – серпень 2025 року на розвиток своїх громад платники перерахували 324,9 млрд грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року це + 17,3 %, або на 47,8 млрд грн більше.

Податкова виявила, що окремі заклади харчування показують нереально низькі виторги. Як зазначають податківці, деякі господарські об’єкти ресторанного господарства декларують до 50 тисяч гривень на місяць.

За сім місяців 2025 року підрозділи податкового аудиту під час фактичних перевірок виявили майже 2 тисячі випадків порушення трудового законодавства – неналежне оформлення найманих працівників.