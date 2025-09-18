Нацбанк пом’якшує валютні обмеження: для кого саме

Національний банк України пом’якшує валютні обмеження для сприяння роботі малого бізнесу та підтримки українців за кордоном в умовах війни.

Про це повідомляє Національний банк України.

Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів, підкреслив НБУ.

Із 18 вересня оператори поштового зв’язку та міжнародні транспортні перевізники матимуть можливість здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні та податкові органи США, говориться у повідомленні.

Такий крок регулятор зробив, "враховуючи звернення операторів поштового зв’язку через призупинення безмитного режиму для товарів, увезених для споживання в США, та ретельний аналіз потенційного впливу такого рішення на валютний ринок".

Крім того, унесено уточнюючі зміни щодо застосування лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.

Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб.

Нагадаємо:

Раніше Нацбанк помʼякшив валютні обмеження та почав реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту.

Сполучені Штати Америки 29 серпня скасували пільгові тарифи для посилок вартістю до 800 доларів США, так званий de minimis. Наступні шість місяців діятиме перехідний період, протягом якого поштові служби можуть вибрати сплату фіксованого мита в розмірі від 80 до 200 доларів за посилку.

Тарифи на доставку посилок "Укрпоштою" до США зростуть на 1,5-3 долари залежно від категорії й ваги відправлення.

Раніше НБУ повідомляв, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько десятиліття тому.