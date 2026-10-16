НАБУ і САП викрили експертів держустанови, які діяли в інтересах генерала СБУ Вітюка

НАБУ та прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які занизили вартість елітної нерухомості дружини високопосадовця СБУ.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), які склали завідомо неправдиві висновки щодо вартості елітної нерухомості дружини високопосадовця Служби безпеки України.

Як пише Центр протидії корупції, підозру отримав заступник завідувача одного з відділів КНДІСЕ та ще два експерта цієї ж установи, яким інкримінують складання неправдивих висновків у справі Вітюка.

"У грудні 2023 року тодішній голова Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк разом з дружиною придбали квартиру площею під 200 квадратів в елітному столичному житловому комплексі за задекларованою ціною 12,83 млн грн, хоча її ринкова вартість перевищувала 18,6 млн грн", – зазначили у ЦПК.

Після публікацій у медіа та початку моніторингу способу життя Вітюка з боку НАЗК покупець квартири ініціювала експертизу в КНДІСЕ.

"У грудні 2023 року дружина високопосадовця придбала квартиру за 21,6 млн грн. При цьому за договором її вартість умисно була занижена до 12,8 млн грн", – говориться у повідомленні НАБУ.

У квітні 2024 року адвокат, який діяв в інтересах подружжя, ініціював проведення оціночно-будівельної експертизи в КНДІСЕ. Вже у травні комісія експертів видала висновок, у якому встановили, що ринкова вартість цієї квартири становить 12,3 млн грн, тобто є нижчою за реальну на 9,3 млн грн.

"Для досягнення цього результату експерти умисно застосували для порівняння нерелевантні об'єкти нерухомості. Надалі цей документ використовувався стороною захисту як доказ у НАЗК, НАБУ та суді", – розповіли у НАБУ.

Того ж місяця детективи НАБУ, розслідуючи кримінальне провадження за фактом придбання квартири, призначили у ньому комісійну експертизу, яку 11 листопада 2024 року відкликали з проханням повернути матеріали без виконання.

"Однак експерти проігнорували вимогу слідства та продовжили дослідження. Вони узгодили обмеження вартості об'єктів для порівняння не вище 2500–2600 дол. США за кв. м (замість ринкових 3000 дол. США) та свідомо обирали найдешевші пропозиції від 1550 дол. США, при цьому ігнорувавши інші наявні аналоги", – говориться у повідомленні.

На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, але датували його 8 листопада 2024 року (тобто до відкликання детективом НАБУ). Копію висновку детективи отримали не від КНДІСЕ, а від адвоката підозрюваного високопосадовця, звертає увагу НАБУ.

"Подібні маніпуляції з доказами були б неможливими за умови функціонування експертної установи при НАБУ. Керівництво Бюро вже кілька років поспіль наголошує на критичній необхідності створення незалежної експертної інституції", – говориться у повідомленні.

Це дозволило б усунути корупційні ризики, унеможливити зовнішній тиск на експертів та суттєво підвищити ефективність досудового розслідування у справах щодо топкорупції, стверджує НАБУ.

Нагадаємо:

У травні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, чия дружина під час війни купила квартиру за понад 20 мільйонів гривень.

На початку квітня журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що ВАКС затвердив угоду з ексрадником Офісу президента Артемом Шилом, призначивши йому вісім років позбавлення волі, але звільнивши від відбування цього покарання з трирічним іспитовим строком.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі щодо ексзаступника начальника Київської митниці, якого викрили на легалізації понад 2 млн дол. через інвестиції у будівництво готельного комплексу.