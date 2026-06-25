Суд визнав необґрунтованими активи сумського податківця

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини ексначальника одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Сумській області.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, якими фактично розпоряджається родина вже колишнього начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області Артема Снєжка.

Йдеться про автомобіль, три квартири та паркомісце.

Автомобіль "Lexus RX 350" вартістю 3,1 млн грн зареєстровано на дружину близького товариша посадовця, але яким фактично розпоряджається дружина самого Снєжка.

"У 2023 році товариш посадовця придбав указаний автомобіль в автосалоні, зареєструвавши на своє ім'я. Проте слідством доведено, що з першого ж дня і надалі упродовж 2023–2024 років автівкою користувалась дружина посадової особи", – говориться у повідомленні.

Аналіз доходів і видатків посадовця та його сім'ї підтвердив неможливість набуття транспортного засобу за рахунок законних джерел, а також неможливість придбання автомобіля родиною близького друга особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Також йдеться про об'єкти нерухомості (3 квартири та 1 паркомісце) загальною вартістю 3,9 млн грн, які юридично оформлені на матір дружини посадовця.

Чотири об'єкти нерухомості були придбані у 2020, 2021 та 2023 роках. Право власності одразу ж реєструвалося на матір дружини посадовця. Проте фінансовий моніторинг виявив, що її законних доходів також не вистачало для придбання цих активів.

Позов до суду заявлено на підставі матеріалів НАЗК, ДБР та доказів, самостійно одержаних прокурором САП.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні начальнику підрозділу головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Суд частково задовольнив позов прокуратури про визнання необґрунтованими активів колишнього посадовця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та їх стягнення в дохід держави.

Одному із заступників генерального директора "Київзеленбуду" повідомлено про підозру – він не задекларував доходи та фінансові зобов'язання на 9,6 мільйона гривень.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів, які належать родині колишнього підполковника Національної поліції України.