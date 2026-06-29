"Щире каяття" з донатом на ЗСУ: посадовець КМДА визнав вину у справі про 1,2 мільйона

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості щодо директора комунального підприємства КМДА, якого підозрюють в одержанні 1,2 млн грн від переможця тендеру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У грудні 2025 року комунальне підприємство у сфері освіти оголосило тендер на закупівлю навчального обладнання на 8,3 млн грн, переможцем якого стала компанія з Житомирщини.

Після цього представнику переможця, за версією слідства, повідомили, що він має сплатити 15% від вартості договору. У лютому 2026 року керівника комунального підприємства затримали під час отримання 1,2 млн грн.

"На початку червня підозрюваний звернувся до прокурора із клопотанням укласти угоду про визнання винуватості, зазначивши про щире каяття, на підтвердження чого надав платіжні інструкції про здійснення благодійного внеску у сумі 9 млн грн на підтримання ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Дії посадовця кваліфікували як зловживання впливом. Угода передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі неправомірної вигоди, тобто держбюджет має отримати 1,2 млн грн.

Нагадаємо:

6 лютого 2026 року у Києві правоохоронці затримали чиновника, який вимагав хабар у переможця тендеру на постачання навчального обладнання – за "відсутність штучних перешкод" у оплатах.