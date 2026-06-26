"Земельного" посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 32 мільйона гривень

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру посадовцю територіального органу у сфері земельних відносин: упродовж п'яти років він набув активів на понад 38 млн грн, що суттєво перевищує його законні доходи.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Серед виявленого майна - житловий будинок площею майже 300 кв. м в елітному передмісті Чернівців вартістю понад 25 млн грн.

Також встановлено два об'єкти нерухомості в туристичному Миговому загальною вартістю понад 7,5 млн грн, які входять до складу готельного комплексу.

Крім того, у цьому ж населеному пункті оформлено чотири земельні ділянки на загальну суму 5,6 млн грн.

У прокуратурі розповіли, що будинок під Чернівцями та нерухомість у Миговому зареєстровані на колишню дружину посадовця.

"Попри офіційне розірвання шлюбу понад десять років тому, вони фактично продовжують проживати однією сім'єю, ведуть спільний побут і користуються цим майном. У деклараціях посадовець при цьому зазначав інше місце проживання", – кажуть слідчі.

Чотири земельні ділянки в Миговому у 2024 році оформлено на його матір.

Сукупний офіційний дохід посадовця, його колишньої дружини та матері за 2021-2026 роки становив понад 6,5 млн грн. Водночас вартість виявлених активів перевищує 38 млн грн.

Тож, різниця, яка може становити незаконне збагачення, оцінюється майже у 32 млн грн, підрахували слідчі.

Посадовцю повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 2,6 млн грн.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні начальнику підрозділу головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні ексдепутату однієї з сільських рад на Вінниччині: він не задекларував десятки земельних ділянок, будинки, автомобілі, автозаправні станції та інше майно на майже 32 мільйона гривень.

Ексдиректору комунального підприємства Харківської міської ради вручили підозру: у декларації він не вказав майно вартістю 4,3 млн грн, оформлене на інших осіб – нерухомість та автомобілі Porsche і Mercedes.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику управління СБУ в Миколаївській області Віталію Герсаку, який у 2020–2021 роках набув активів на понад 22 млн грн, що значно перевищують його законні доходи.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.