Українські перевізники зменшили купівлю автобусів: які моделі популярні

Впродовж квітня українські перевізники придбали 420 нових та вживаних автобусів. Це на 18,9% менше у порівнянні з березнем та на 40,3% менше відносно квітня торік.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

За окремими підсегментами порівняльна динаміка торгів автобусами наступна:

Внутрішні перепродажі: (на 20,2% менше, ніж в березні, на 53,3% менше, ніж рік тому);

Імпорт вживаних: (−14,7%, +135,1%);

Імпорт нових: (−25,0%, +60,0%);

Вироблені в Україні: (−10,7%, −43,2%).

Згідно з дослідженням, більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 284 шт., що склало 67,6% від загальної кількості. З-за кордону привезли 20,7% вживаних автобусів, або 87 шт.

Також у квітні вперше зареєстрували 49 нових автобусів: 25 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (6%), решта 24 шт. (5,7%) прибули із-за кордону.

Зазначається, що лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter,таких купили 79 шт. На другому місці Volkswagen LT з результатом 19 машин. На третьому — БАЗ 2215 (18 шт.).

В підсегменті імпортованих вживаних автобусів першість теж отримали автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (26 шт.). Друге місце посіли німецькі автобуси Setra 400 серії, таких прибуло 8 шт. Третя сходинка дісталася машинам на базі Volkswagen Crafter (7 шт.).

Першість у підсегменті нових машин для пасажирських перевезень отримав Ford Transit з підсумком 14 перших реєстрацій. Другий у цьому заліку Еталон А084 з підсумком 6 проданих машин. Третє місце дісталося автобусам Атаман А-093, із тими ж 6 реєстраціями.

Нагадаємо:

За 2024 рік Україна імпортувала 1240 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила понад 55 млн доларів.