80% перевірених ресторанів порушили заборону куріння: в Україні посилили контроль

Держпродспоживслужба виявила порушення антитютюнового законодавства в кафе та ресторанах у 29 випадках (або 80%) в результаті 36 позапланових перевірок у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Основні порушення:

куріння кальянів, тютюнових та електронних виробів у закладах харчування — 31,4%;

відсутність табличок про заборону куріння — 37,3%;

реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів — 27,4%.

Держпродспоживслужба застосувала до 23 підприємств фінансові санкції на загальну суму 1,1 млн грн, із яких понад 650 тис. грн сплачено добровільно, ще 3 тис. грн — примусово.

Нагадаємо:

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації повідомляли про перешкоджання їх діяльності у зв’язку з посиленням позапланових перевірок за дотриманням законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Зазначалося, що такі перевірки здебільшого відбуваються без належного обґрунтування.

Верховний суд постановив, що надання послуг кальяну в ресторанах у будь-якому вигляді є незаконним.