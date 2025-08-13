На ще 4 пунктах пропуску на кордоні з Польщею з'являться мобільні сканери

Чотири мобільні скануючі системи будуть розміщені на українсько-польському кордоні у пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Їхнє призначення – посилення митного контролю, ефективна боротьба з контрабандою та прискорення процедур оформлення вантажів, зазначає митниця.

"Особливістю цих мобільних скануючих систем є можливість застосування штучного інтелекту для аналізу зображень, що зменшує ризик впливу людського фактору під час контролю. Крім того, обладнання здатне сканувати як легкові автомобілі, так і мікроавтобуси", – зазначив Дмитро Кужелевич, заступник директора Департаменту з питань технічних засобів митного контролю.

Держмитслужба повідомляє, що виробником сканерів є Varex Imaging Corporation – один із світових лідерів у сфері виробництва рентгенівських детекторів, джерел випромінювання та рішень для візуалізації, що використовуються у медицині, промисловості та сфері безпеки.

Нагадаємо:

В червні в Україні на пунктах пропуску запрацювали мобільні скануючі системи, які дозволяють здійснювати огляд транспортних засобів і вантажів без їх відкриття.

Їх було розміщено у пунктах пропуску: "Порубне – Сірет" та "Орлівка – Ісакча" на кордоні з Румунією, "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною, а також "Краківець - Корчова" і "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею.