В Україні на кордоні на пунктах пропуску запрацювали мобільні сканери

В Україні на пунктах пропуску запрацювали мобільні скануючі системи, які дозволяють здійснювати огляд транспортних засобів і вантажів без їх відкриття.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"На сьогодні всі новітні мобільні сканери, про поставку яких повідомлялося раніше, вже успішно пройшли фінальні випробування. Їх розміщено у пунктах пропуску: "Порубне – Сірет" та "Орлівка – Ісакча" на кордоні з Румунією, "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною, а також "Краківець - Корчова" і "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею, які є ключовими напрямками українського експорту до країн ЄС", – йдеться в повідомленні.

Разом з цим реалізується програма професійної підготовки персоналу, розроблена з урахуванням найкращих міжнародних практик.

Посадових осіб навчають роботі з новими скануючими системами з акцентом на технічні можливості обладнання, принципи інтерпретації зображень, виявлення ризиків та оперативне реагування на можливі загрози.

Крім цього, проводять підготовку тренерів, які після проходження розширеного курсу самі зможуть проводити навчання операторів.

Нагадаємо:

2 січня Державна митна служба отримала п’ять новітніх мобільних рентгенівських сканерів, які будуть сприяти виявленню прихованих товарів у транспортних засобах.

Наприкінці березня стало відомо, що на станціях "Мостиська-2" та "Ягодин" на кордоні з Польщею встановлять перші в Україні сканери для митного контролю залізничних вагонів.