На еще 4 пунктах пропуска на границе с Польшей появятся мобильные сканеры

Четыре мобильные сканирующие системы будут размещены на украинско-польской границе в пунктах пропуска Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Их назначение - усиление таможенного контроля, эффективная борьба с контрабандой и ускорение процедур оформления грузов, отмечает таможня.

"Особенностью этих мобильных сканирующих систем является возможность применения искусственного интеллекта для анализа изображений, что уменьшает риск влияния человеческого фактора при контроле. Кроме того, оборудование способно сканировать как легковые автомобили, так и микроавтобусы", - отметил Дмитрий Кужелевич, заместитель директора Департамента по вопросам технических средств таможенного контроля.

Гостаможслужба сообщает, что производителем сканеров является Varex Imaging Corporation - один из мировых лидеров в сфере производства рентгеновских детекторов, источников излучения и решений для визуализации, используемых в медицине, промышленности и сфере безопасности.

Напомним:

В июне в Украине на пунктах пропуска заработали мобильные сканирующие системы, которые позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия.

Они были размещены в пунктах пропуска: "Порубное - Сирет" и "Орловка - Исакча" на границе с Румынией, "Ужгород - Вишне Немецкое" на границе со Словакией, а также "Краковец - Корчева" и "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей.