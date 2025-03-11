За рік збільшився трафік на дорогах Києва: на яких напрямках

Трафік на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у лютому збільшився на 7 тис. автомобілів на добу (на 2,42%) у порівнянні з лютим 2024 року.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Згідно з аналізом, середньомісячна інтенсивність транспорту на 10-ти перехрестях Києва змінилась наступним чином.





Трафік збільшився:

на перехресті вул. Білоруська – вул. Деревлянська на 8,2% за добу;

в напрямку з`їзду з Броварського проспекту на вул. Митрополита А. Шептицького на 8,1% за добу;

на просп. В. Лобановського, 196 на 5,1% за добу;

на перехресті вул. Хрещатик - вул. Б. Хмельницького на 2,8% за добу;

на просп. Берестейський - просп. Повітряних сил на 2,8% за добу;

на вул. М. Драгоманова, 44 на 2% за добу;

на перехресті вул. Олега Мудрака – вул. Підлісна на 1,4% за добу.