За рік збільшився трафік на дорогах Києва: на яких напрямках
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Трафік на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у лютому збільшився на 7 тис. автомобілів на добу (на 2,42%) у порівнянні з лютим 2024 року.
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
Згідно з аналізом, середньомісячна інтенсивність транспорту на 10-ти перехрестях Києва змінилась наступним чином.
Трафік збільшився:
на перехресті вул. Білоруська – вул. Деревлянська на 8,2% за добу;
в напрямку з`їзду з Броварського проспекту на вул. Митрополита А. Шептицького на 8,1% за добу;
на просп. В. Лобановського, 196 на 5,1% за добу;
на перехресті вул. Хрещатик - вул. Б. Хмельницького на 2,8% за добу;
на просп. Берестейський - просп. Повітряних сил на 2,8% за добу;
на вул. М. Драгоманова, 44 на 2% за добу;
на перехресті вул. Олега Мудрака – вул. Підлісна на 1,4% за добу.
Трафік зменшився:
в напрямку виїзду з вул. Митрополита А. Шептицького на проспект Броварський на 13,3% за добу;
на перехресті вул. К. Малевича - вул. Лабораторна на 4,4% за добу.
Трафік майже не змінився:
на просп. В. Івасюка, 59.
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