На Волині БЕБ викрило оборудки у мережі супермаркетів

На Волині детективи БЕБ викрили порушення у мережі супермаркетів: там використовували схему дроблення бізнесу і оформлювали закупівлі продуктів, які насправді не надходили.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Волинська обласна прокуратура.

"Майже 4,6 млн грн ПДВ не сплатила мережа супермаркетів на Волині, оформлюючи закупівлі продуктів, яких фактично не отримувала. У діяльності товариства також використовували схему дроблення бізнесу", – розповіли у БЕБ.

За даними джерел УП у правооохоронних органах, йдеться про мережу супермаркетів "Олів'є".

Порушення викрили детективи ТУ БЕБ у Волинській області.

Встановлено, що директорка, яка водночас є власницею товариства, оформила фіктивні закупівлі продуктів харчування на майже 23 млн грн.

"У такий спосіб підприємство штучно збільшило свої витрати та зменшило суму податків. У результаті до державного бюджету не надійшло майже 4,6 млн грн ПДВ", – говориться у повідомленні.

Під час досудового розслідування фігурантка повністю відшкодувала завдані державі збитки. Також вона перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України, розповіли у БЕБ.

Дії директорки кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше мережа з понад 20 магазинів заморожених напівфабрикатів на Буковині відмовилася від штучного "дроблення" та перейшла на прозору модель роботи.

Раніше Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило схему ухилення від сплати податків, побудовану на так званому дробленні бізнесу.

Раніше на Львівщині мережа магазинів техніки повернула до державного бюджету понад 60 мільйонів гривень несплачених через штучне дроблення бізнесу податків.