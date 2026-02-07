На українсько-молдовському кордоні відновили пропуск вантажівок – раніше рух було призупинено через погодні умови.

Про це інформує Державна митна служба України.

"За інформацією молдовської сторони, станом на ранок 7 лютого пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні здійснюється без обмежень", – говориться у повідомленні.

Водночас, на території Молдови на окремих дорогах великогабаритні авто ще відстоюються на узбіччі та на стоянках, враховуючи складні погодні умови, додали у ДМС.

Нагадаємо:

Шостого лютого у зв'язку з ускладненням погодних умов та утворенням ожеледиці було тимчасово зупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора".