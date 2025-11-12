На тлі нестачі кадрів у Росії запропонували залучати до роботи хворих

У російській Держдумі хочуть, щоб компанії залучали працівників до роботи навіть під час хвороби. Комітет з питань праці, соціальної політики та у справах ветеранів підготував відповідний законопроєкт.

Про це пише The Moscow Times.

"У пояснювальній записці до документа йдеться, що чинне законодавство передбачає бінарний підхід: працівник або повністю працездатний, або тимчасово непрацездатний і перебуває на лікарняному. Але це не відповідає сучасним реаліям", – пише видання.

Багато співробітників за певних не важких захворювань можуть "вельми ефективно" працювати в полегшеному режимі, запевняють автори законопроєкту.

У зв'язку з цим пропонується доповнити Трудовий кодекс новою статтею 931, яка встановить правові засади застосування "тимчасового адаптивного режиму праці".

Законопроєкт передбачає, що перехід на такий режим буде добровільним і можливим тільки за наявності медичного висновку, а співробітник зможе "в будь-який момент" припинити працювати і оформити лікарняний.

У Думі стверджують, що завдяки нововведенню у працівників з'явиться можливість для роботодавців "знизяться витрати і втрати від відсутності співробітників".

"Тим часом гострий дефіцит кадрів, який виник у Росії на тлі повномасштабної війни в Україні, продовжує посилюватися", – говориться у повідомленні

За даними Росстату, у серпні рівень безробіття становив 2,1%, що стало новим історичним рекордом.

При цьому в службах зайнятості розміщено 1,8 млн заявок, а кількість безробітних становить 1,6 млн осіб.

Таким чином, потреби економіки в робочій силі все ще перевищують доступні ресурси, зазначають аналітики Газпромбанку.

Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна допускала, що напруженість на ринку праці може довго не знижуватися і навіть наростати.

"На цьому тлі російська влада шукає способи поповнення робочої сили: залучає трудових мігрантів з-за кордону, спростила наймання дітей з 14 років, а також почала індексувати пенсії пенсіонерам, які працюють", – зауважує The Moscow Times.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка входить у фазу затяжного спаду: за підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.

Раніше повідомлялося, що осіяни дедалі гірше оцінюють економічні перспективи країни. Рівень песимізму щодо економіки РФ став одним із найвищих за 20 років спостережень. За результатами опитування The Gallup Organization (США), у 2025 році 39% респондентів заявили про погіршення економічної ситуації у своїх регіонах, тоді як у 2024 році такої думки дотримувалися 33%.