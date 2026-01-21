АМПУ фіксує зростання суднозаходів до українських портів

Станом на 20 січня морськими агентами номіновано на 9% більше суден на вхід до портів Великої Одеси, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.

"Інформація, що судновласники призупиняють заходи в українські глибоководні порти на тлі посилення російських обстрілів, не відповідає дійсності", – заявили у адміністрації.

В АМПУ зазначили, що за 19 діб січня 2026 року в портах обробили на приблизно 2% більше суден порівняно з аналогічним періодом грудня 2025 року, а також на понад 3% більше, ніж на ту саму дату минулого року.

Розголошувати цифри заходів суден адміністрація відмовилась з безпекових причин, зазначає видання Forbes Ukraine, на запит якого АМПУ надала відповідь.

З початку року в українських морських портах обробили 4,16 млн т вантажів, що на 5% більше ніж за аналогічний період січня минулого року та на близько 13% більше, ніж за аналогічний період часу грудня минулого року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на тлі посилення атак на портову інфраструктуру та дедалі частіших пошкоджень комерційних суден все більше судновласників призупиняють заходи в українські глибоководні порти, очікуючи на деескалацію ситуації. "Середина січня принесла нову невизначеність на український ринок морських перевезень", – писало видання Latifundist.

Російські війська балістичною ракетою атакували причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. Раніше російський дрон влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до українського порту. Поранення отримав член екіпажу.

Раніше "Всеукраїнська Аграрна Рада" заявила, що ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні наслідки для аграрного сектору.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що атака Росії на суховантаж CENK M під турецьким прапором вплинула на рішення низки судновласників заходили в українські порти. Якщо раніше вони йшли без оформлення окремого воєнного покриття, тепер ситуація змінилася.

Раніше Росія здійснила атаку на цивільне судно, яке транспортувало до Єгипту українську соняшникову олію.