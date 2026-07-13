Росіяни атакували корабель під прапором Того у момент розвантаження

Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами віцепремʼєра – внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. На жаль, троє членів екіпажу загинули, ще п'ятеро моряків отримали поранення.

Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога.

Нагадаємо:

Вранці 13 липня російські загарбники атакували Одесу, є влучання по транспортній інфраструктурі.