За два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправок

За останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів, майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури.

Про це повідомив CEO мережі WOG, ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"На перший погляд, це нагадує ситуацію в Росії. Але результат – кардинально різний. У Росії після ударів виникають черги на заправках, дефіцит пального в окремих регіонах і перебої з постачанням. В Україні ж таких проблем немає", – написав він.

За його словами, причина цьому – диверсифікований паливний ринок, адже в Україні є десятки постачальників, різні маршрути імпорту, конкуренція та розгалужена логістика.

Пивоварський наголосив, що "така стійкість потребує додаткових витрат". Компанії змушені інвестувати в резервні маршрути, формувати запаси пального та заздалегідь бронювати логістичні потужності, зокрема напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо:

25 червня російські загарбники атакували АЗС, склад з комунальною технікою, коледж та оздоровчий комплекс у Дніпропетровській області та промислове підприємство у Полтавській.

За кілька днів до цього росіяни зруйнували заправку WOG у Запоріжжі.