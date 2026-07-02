Росія атакувала та пошкодила будмагазин у Києві
Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня було пошкоджено флагманський магазин "Агромат" на вул. Булаховського.
Про це компанія повідомила в Instagram.
Постраждав другий поверх магазину. Також зафіксовано незначні пошкодження дочірніх підприємств "Агромату".
Серед працівників ніхто не постраждав.
"Усі служби спрацювали. Ми щиро вдячні охоронцям магазину, які оперативно зреагували та загасили загоряння на даху будівлі", – коментують у компанії.
Перший поверх магазину, всі склади та інші підрозділи компанії працюють у штатному режимі.
"Зовсім скоро повідомимо, коли другий поверх флагманського магазину знову гостинно зустрічатиме відвідувачів", – підсумовують в "Агроматі".
Нагадаємо:
Російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад та офіс MOYO, працівники компанії не постраждали.