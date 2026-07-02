Росія атакувала та пошкодила будмагазин у Києві

Росія атакувала флагманський магазин "Агромат" на вулиці Булаховського у Києві

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня було пошкоджено флагманський магазин "Агромат" на вул. Булаховського.

Про це компанія повідомила в Instagram.

Постраждав другий поверх магазину. Також зафіксовано незначні пошкодження дочірніх підприємств "Агромату".

Серед працівників ніхто не постраждав.

Росія атакувала Агромат на вул. Булаховського Фото: Instagram Агромату

"Усі служби спрацювали. Ми щиро вдячні охоронцям магазину, які оперативно зреагували та загасили загоряння на даху будівлі", – коментують у компанії.

Перший поверх магазину, всі склади та інші підрозділи компанії працюють у штатному режимі.

"Зовсім скоро повідомимо, коли другий поверх флагманського магазину знову гостинно зустрічатиме відвідувачів", – підсумовують в "Агроматі".

Нагадаємо:

Російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад та офіс MOYO, працівники компанії не постраждали.