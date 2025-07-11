"Укрзалізниця" та ЄБРР уклали грантові угоди на 54 мільйони євро: на що спрямують кошти

"Укрзалізниця" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) досягли згоди та оголосили про дві масштабні грантові угоди за підтримки ЄС на 54 мільйони євро.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зокрема, 10 мільйонів євро ЄБРР надасть на покращення доступності вокзалів, зокрема, для людей з інвалідністю, літніх пасажирів, батьків з дітьми та інших маломобільних груп.

Крім цього, ще 3 мільйони євро буде спрямовано на реінтеграцію ветеранів-залізничників, які повертаються до роботи після служби, у тому числі створення середовища для перенавчання та адаптацію робочих місць.

Також сторони підписали заяву про намір укласти грантову угоду на суму 41 мільйон євро.

Зазначається, що гроші підуть на дофінансування створення децентралізованої мережі газової генерації, яка забезпечить енергонезалежність "Укрзалізниці" навіть під час блекаутів, а також допоможуть досягненню цілей програми "Залізна ефективність" у частині скорочення енерговитрат.

Скоротиться потреба в резервних тепловозах, і відповідно зменшаться витрати пально-мастильних матеріалів, зазначили в УЗ.

Компанія повідомляє, що проєкт уже на стадії реалізації: у травні був оголошений міжнародний тендер на закупівлю обладнання та попередню кваліфікацію будівельних підрядників. Перед початком реалізації проєкту було підписано гарантійну угоду між ЄБРР і Україною.

Нагадаємо:

У травні Кабінет міністрів виділив для АТ "Укрзалізниця" понад 4,3 млрд грн на забезпечення безперебійних залізничних перевезень із зони бойових дій та інших соціально значущих перевезень.