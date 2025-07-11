"Укрзализныця" и ЕБРР заключили грантовые соглашения на 54 миллиона евро: на что направят средства

"Укрзализныця" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достигли согласия и объявили о двух масштабных грантовых соглашениях при поддержке ЕС на 54 миллиона евро.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, 10 миллионов евро ЕБРР предоставит на улучшение доступности вокзалов, в частности, для людей с инвалидностью, пожилых пассажиров, родителей с детьми и других маломобильных групп.

Кроме этого,еще 3 миллиона евро будет направлено на реинтеграцию ветеранов-железнодорожников, которые возвращаются к работе после службы, в том числе создание среды для переобучения и адаптацию рабочих мест.

Также стороны подписали заявление о намерении заключить грантовое соглашение на сумму 41 миллион евро.

Отмечается, чтоденьги пойдут на дофинансирование создания децентрализованной сети газовой генерации, которая обеспечит энергонезависимость "Укрзализныци" даже во время блэкаутов, а также помогут достижению целей программы "Железная эффективность" в части сокращения энергозатрат.

Сократится потребность в резервных тепловозах, и соответственно уменьшатся расходы горюче-смазочных материалов, отметили в УЗ.

Компания сообщает, что проект уже на стадии реализации: в мае был объявлен международный тендер на закупку оборудования и предварительную квалификацию строительных подрядчиков. Перед началом реализации проекта было подписано гарантийное соглашение между ЕБРР и Украиной.

Напомним:

В мае Кабинет министров выделил для АО "Укрзализныця" более 4,3 млрд грн на обеспечение бесперебойных железнодорожных перевозок из зоны боевых действий и других социально значимых перевозок.